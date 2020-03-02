Коли День святого Патрика 2020

День святого Патрика 2020 відзначатимуть 17 березня. День приурочений до дати смерті святого Патрика, який є небесним покровителем Ірландії.

Згідно з легендою, Патрик побудував сотні церков і хрестив тисячі ірландців. Також він позбавив Ірландію від змій, заманивши одну з них в дерев’яний ящик і кинувши в море.

Патрик також приніс на язичницький острів християнство.

Читайте: Пиво рікою та танці до ранку! Що треба знати про День святого Патрика – ТЕСТ

Під час проповіді Патрик зірвав зелений лист конюшини, який символізував триєдність Отця, Сина і Святого Духа. З тих пір трилисник і зелений колір є символами свята.

День святого Патрика називають Міжнародним днем Ірландії. У це свято готують смажене курча, тушковану баранину з капустою, картопляну запіканку з м’ясом, товчену картоплю і чорний пудинг. П’ють ель, пиво або віскі.

До слова, крім офіційних державних свят, в Україні є ряд неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій. Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.