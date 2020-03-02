Детальний любовний гороскоп на 8 березня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

В астрології Венеру вважають планетою малого щастя, яка керує красою, грошима, комфортом і взаємовідносинами.

8 березня Венера в Тельці, що сприяє раптовим пристрасним поривам. У цей день багато хто може забути про свої обов’язки та повністю поринути у любовні стосунки, що може принести шкоду репутації.

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Можливі нові несподівані зв’язки, оновлення старих стосунків. Місяць до 12.48 знаходиться у Леві, а потім переходить у знак Діви. Ранок обіцяє бути дуже яскравим.

Відчувається приплив фізичної та творчої енергії, щедрість цього ранку може межувати з марнотратством. До обіду на зміну святу приходить впорядкованість.

Гороскоп для Овнів

У цей день посилюється романтичне спілкування, активізуються любовні побачення. Зав’язуються нові цікаві знайомства, з’являються захоплення, які засновані лише на фізичному тяжінні. Хороший період для активної взаємодії з партнером. Жінки будуть задоволені подарунками та увагою з боку чоловіків.

Гороскоп для Тельців

Можете розраховувати на нові та цікаві знайомства, крім того, дружні стосунки можуть перерости в романтичні. 8 березня – відмінний привід відвідати громадські та культурні заходи зі своєю другою половинкою. У сім’ї можливі позитивні несподіванки, проте вони будуть супроводжуватися клопотами та змінами.

Гороскоп для Близнюків

Мінливий настрій та бурхливі емоції точно не позначаться на ваших стосунках позитивно. Романтичні зустрічі та громадські заходи лише нервуватимуть, а це загрожує внутрішніми конфліктами. Тому намагайтеся тримати себе в руках, бо від цього залежить гармонія в сім’ї.

Гороскоп для Раків

Постарайтеся не витрачати енергію направо та наліво, бо до кінця дня можете відчути слабкість. З вами можуть відбуватися курйозні історії та несподівані любовні пригоди. Якщо, влаштовуючи свято собі та навколишнім, вам вдасться не втратити розсудливість і раціональність, то зможете вберегти себе від помилок.

Гороскоп для Левів

Слушна нагода для відвідування видовищних і розважальних заходів, особливо театру. Жінки можуть розраховувати на щедрий подарунок, а чоловіки мають можливості продемонструвати широту своєї душі та справити позитивне враження на навколишніх. Відчуєте приплив сил та енергії, але витратити їх дуже легко.

Гороскоп для Дів

Схильні приділяти занадто багато уваги проблемам взаємовідносин, можливо, не дуже потрібних вам. Небажані візити гостей, приятелів і сусідів можуть надовго вибити вас з колії. Якщо ви схильні ігнорувати господарські проблеми та свої обов’язки, то це може призвести до сварок з рідними та коханими жінками.

Гороскоп для Терезів

Ваші почуття та пристрасть начебто оновлюються, що позитивно позначиться на інтелектуальній роботі. Ви прагнете до емоційної свободи та незалежності, експериментуєте в мистецтві та в романтиці, схильні відходити від загальновизнаних поглядів на стосунки. Схильність до флірту, пригод, емоційного та духовного спілкування з партнером.

Гороскоп для Скорпіонів

Спілкування з коханою людиною здатне викликати незрозуміле роздратування. Ви не відчуваєте впевненості в собі, але саме сьогодні особливо привабливі для протилежної статі. Ваші поточні стосунки можуть серйозно постраждати, якщо ви поставите на перше місце свої інтереси та думки.

Гороскоп для Стрільців

Хороший день для спілкування з коханою людиною та сім’єю. Вдало складаються стосунки з близькими жінками та партнерами-жінками. Ви несвідомо схильні до гармонії, що робить вас щасливою людиною. Ваші умілі дії, добросердя та дружелюбність здатні надовго закріпити успіх і гармонію у стосунках.

Гороскоп для Козерогів

Ви активні та наполегливі в пошуку задоволень і контактів з протилежною статтю. Жінки, однак, повинні остерігатися підвищеної уваги з боку чоловіків. Імпульсивні дії, схильність поставити всі крапки над І може порушити мир в сім’ї та гармонію в парі, призвести до розриву стосунків. Можливе виникнення нетривалих романтичних зв’язків.

Гороскоп для Водоліїв

У цей день ви максимально привабливі для протилежної статі. Посилюється пристрасність, активізуються особисті взаємини. Можливе кохання з першого погляду. Поява нового романтичного захоплення призводить до розриву колишніх емоційних стосунків. Хоча, через деякий час, ви можете сильно розчаруватися в новому партнері.

Гороскоп для Риб

Ви радієте від спілкування з коханими та членами родини. Цей день ви можете з успіхом використовувати для налагодження гармонії в стосунках з протилежною статтю, встановлення миру та злагоди в родині або парі. Хороший день для вираження своїх почуттів і прихильностей. Ви правильно оцінюєте партнера та його ставлення до вас.

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