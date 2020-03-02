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Погода в Україні на 2 березня (КАРТА)

Погода в Україні на 2 березня буде теплою, але місцями дощовою.

У західних і північних областях очікуються дощі, вдень до 8-10°С тепла.

У південних і східних областях буде мінлива хмарність і 8-10°С тепла.

Читайте: Аномально тепла зима в Україні: причину знайшли в Арктиці

У Києві очікується вдень 6-8°С тепла, а вночі температура опуститься до 2-4°С тепла.

Погода в Украине на сегодня, 2 марта 2020

Нагадаємо, через ураган 25 лютого понад 500 населених пунктів у 12 областях України залишилися без світла. Потужний вітер валив дерева, зривав дахи та обривав дроти.

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