У найближчу добу очікується дощі на правобережній Україні та сонячна погода на Сході.

У вівторок, 3 березня, синоптики прогнозують сонячну погоду на всій території України, лише на Закарпатті передбачається дощ. Температура вдень дійде до позначки +15, а вночі до +7.

У середу, 4 березня, очікується до +18 вдень, переважно сонячно. Лише на Заході місцями буде дощ.

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На четвер, 5 березня, синоптики прогнозують пасмурну погоду, однак до +15 вдень. У західних областях передбачають дощ та до +10 вдень.

У п’ятницю, 6 березня, очікується дощ на всій території України, місцями мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від +4 до +13 вдень та до +3 вночі.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода на березень в Україні.