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Факти / Lifestyle

Рибалка у США побив рекорд, зловивши форель-монстра

Американський рибалка Томас Найт зловив озерну форель вагою трохи більше 17 кг.

Таким уловом чоловік легко побив державний рекорд, якому понад 60 років.

Попередній рекорд становив 12,7 кг і був встановлений у 1958 році.

Зазвичай нові рекордні улови перевищують минулі на кілька грамів, але риба, яку спіймав Найт, побила рекорд більш ніж на чотири кг.

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– Ця риба нині є найбільшою озерної фореллю, виловленою у всій Новій Англії, – сказав біолог, який зафіксував рекорд, Енді Шафермейер.

До слова, у США біла акула, яку намагалися спіймати рибалки, протягнула човен приблизно три кілометри.

Джерело: CNN

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