У 2020 році 2 березня починається Великий піст. Він триватиме до 18 квітня.

Він є центральним постом у всіх історичних церквах, мета якого – підготовка християнина до святкування Великодня.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день сірника.

Іменини відзначають Агнеса, Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Роман і Федір.

Прикмети на 2 березня:

Мороз – до швидкої і теплої весни.

Чим холодніше 2 березня, тим тепліше буде весна.

Туман – до прохолодного травня.

Якщо птахи повернулися з теплих країв, то весна настане через пару днів.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Що не можна робити 2 березня:

Дивитися на нічне небо. Це заборонено, тому що можна побачити падаючу зірку, а це віщує важку хворобу і смерть.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.