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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 2 березня

У 2020 році 2 березня починається Великий піст. Він триватиме до 18 квітня.

Він є центральним постом у всіх історичних церквах, мета якого – підготовка християнина до святкування Великодня.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день сірника.

Іменини відзначають Агнеса, Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Роман і Федір.

Прикмети на 2 березня:

  • Мороз – до швидкої і теплої весни.
  • Чим холодніше 2 березня, тим тепліше буде весна.
  • Туман – до прохолодного травня.
  • Якщо птахи повернулися з теплих країв, то весна настане через пару днів.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Що не можна робити 2 березня:

  • Дивитися на нічне небо. Це заборонено, тому що можна побачити падаючу зірку, а це віщує важку хворобу і смерть.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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