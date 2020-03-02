2 березня Місяць перебуває в знаку Близнюки. Це 9 місячний день.

У цей період важливо буде направити всю енергію на початок нового робочого тижня. У понеділок необхідно більше часу приділити кар’єрі.

Збільшена в цей день інтелектуальна активність буде сприятливо позначатися на справах, що вимагають миттєвого прийняття рішень.

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2 березня астрологи рекомендують в усьому покладатися тільки на свою інтуїцію.

Що можна робити 2 березня: починати нові справи.

Що категорично не можна робити в 9 місячну добу: з’ясовувати стосунки.

До слова, Факти ICTV склали гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2020.