Жовтий рівень небезпеки: в Україні очікуються сильні пориви вітру (КАРТА)

У Карпатах синоптики оголосили І рівень небезпечності через пориви вітру 15-20 м/с та 25-30 м/с.
У Києві та Київській області упродовж доби 2 березня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (жовтий рівень небезпечності).
Під час сильного вітру рекомендовано не ходити під деревами та біля рекламних щитів. Також варто ретельніше обирати місце для паркування машини.
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Нагадаємо, 24 лютого у Миколаєві сильний вітер зніс понтонний міст через річку Інгул. Після чого один з понтонів затопило.
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