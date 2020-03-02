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Жовтий рівень небезпеки: в Україні очікуються сильні пориви вітру (КАРТА)

У Карпатах синоптики оголосили І рівень небезпечності через пориви вітру 15-20 м/с та 25-30 м/с.

У Києві та Київській області упродовж доби 2 березня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (жовтий рівень небезпечності).

Під час сильного вітру рекомендовано не ходити під деревами та біля рекламних щитів. Також варто ретельніше обирати місце для паркування машини.

Читайте: Буревії, зливи і шторми: Європа потерпає через негоду

Нагадаємо, 24 лютого у Миколаєві сильний вітер зніс понтонний міст через річку Інгул. Після чого один з понтонів затопило.

Джерело: Укргідрометцентр

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