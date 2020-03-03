Щорічно 3 березня в усіх країнах відзначається Всесвітній день письменника – професійне свято літераторів (World Day of the writer). Повна назва цього свята Всесвітній день миру для письменника.

Факти ICTV зробили для вас підбірку мемів про українських письменників та літературу, яку вони творили. Основна ідея мемів – це проголошення інтелектуальної автономії сучасного українського народу з допомогою створення самобутньої мем-культури, яка в нашій країні мало розвинена.

Коли про національну літературу і культуру починають постити меми, посилюється розуміння особливостей української ідентичності.