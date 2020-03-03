Всесвітній день письменника відзначають щорічно 3 березня. До речі, повна назва свята – Всесвітній день миру для письменника. Його заснували учасники 48-го конгресу ПЕН-клубу, який проходив з 12 до 18 січня 1986 року.

ПЕН-клуб (Poets – поети, Essayists – нарисовці і Novelists – романісти) – міжнародне об’єднання письменників, яке виникло у 1921 році в Лондоні. На сьогодні такі центри діють у 130 країнах.

З перших, прочитаних мамою, казок до останнього роману – книги все життя з нами. Кожен роман ми проживаємо разом з героями. Вчимося жартувати, як Курт Воннегут, кохати, як Вільям Шекспір, мріяти, як Жуль Верн.

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До Всесвітнього дня письменника Факти ICTV створили розважальний тест, аби ви могли перевірити, на кого з майстрів пера ви схожі.

Раніше, аби перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову, Факти ICTV створили тест з каверзними запитаннями.