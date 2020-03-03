8 березня відзначають найголовніше жіноче свято – Міжнародний жіночий день. На 8 березня всі дівчата отримують привітання та подарунки, і кожна хоче виглядати по-особливому.

Представниці прекрасної статі заздалегідь записуються на укладку волосся, макіяж і думають про те, який зробити манікюр на 8 березня.

Незважаючи на те, що в цьому сезоні в тренді нюдові відтінки, все ж варто звернути увагу і на більш яскраві кольори.

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Манікюр 2020 повинен бути оригінальним, але в той самий час ніжним, особливо якщо ви робите манікюр на 8 березня.

Цього року на 8 березня актуальними будуть лунки, блискітки і геометрія.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР КИЕВ (@kristina_nailskiev) 10 Янв 2020 в 10:10 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Педикюр Осокорки (@nail_house_by_natalia_rotay) 2 Фев 2020 в 12:03 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails (@anastasia_bear_nails) 31 Янв 2020 в 9:52 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails (@anastasia_bear_nails) 28 Ноя 2019 в 10:45 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр/Педикюр/Харьков (@lollipops_nail) 23 Фев 2020 в 10:28 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР*КИЕВ/ГОЛОСЕЕВСКИЙ (@nv_nails_room) 24 Сен 2019 в 12:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails (@anastasia_bear_nails) 17 Ноя 2019 в 10:16 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР▪️ПЕДИКЮР▪️НАРАЩИВАНИЕ (@dina_nailsminsk) 3 Фев 2020 в 8:06 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails (@anastasia_bear_nails) 21 Фев 2020 в 10:58 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР / КИЕВ ГОЛОСЕЕВСКИЙ (@goodnailsyalta) 11 Фев 2020 в 2:23 PST

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