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Погода в Україні на 3 березня (КАРТА)

У вівторок, 3 березня, дощитиме тільки у деяких західних областях. В інших регіонах зберігатиметься суха погода.

У західних регіонах температура становитиме +13-15° вдень і +2-4° вночі. Дощі очікуються у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

У центральних та північних областях вдень стовпчики термометрів покажуть +12-14°, вночі опустяться до +3-5°.

Читайте: -14 і заметіль: яким буде березень в Україні

Потепління очікується у східних регіонах. Вдень температура становитиме +12-14°, вночі +2-4°.

У південних областях температура вдень становитиме +13-17°, вночі +4-6°.

У Києві 3 березня без опадів, температура вдень +12-14°, вночі +3-5°.

Погода в Україні на сьогодні, 3 березня 2020

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні протягом тижня.

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