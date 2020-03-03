Погода в Україні на сьогодні, 3 березня 2020

У вівторок, 3 березня, дощитиме тільки у деяких західних областях. В інших регіонах зберігатиметься суха погода.
У західних регіонах температура становитиме +13-15° вдень і +2-4° вночі. Дощі очікуються у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
У центральних та північних областях вдень стовпчики термометрів покажуть +12-14°, вночі опустяться до +3-5°.
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Потепління очікується у східних регіонах. Вдень температура становитиме +12-14°, вночі +2-4°.
У південних областях температура вдень становитиме +13-17°, вночі +4-6°.
У Києві 3 березня без опадів, температура вдень +12-14°, вночі +3-5°.
Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні протягом тижня.
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