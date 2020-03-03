Розетки, термометри та датчики руху – як користуватись смарт-речами

Під час Київського форуму Смарт-будинок, учасники обіцяють зробити вашу оселю комфортнішою, безпечнішою та економнішою.

А ще розумні крани, розетки, термометри, датчики руху, диму й вологи. Одним словом будь-який домашній прилад сьогодні може бути – смарт. У перекладі з англійської – розумним.

Розумні датчики та прилади звучить красиво. Та як вони працюють насправді. Ми взяли один із таких смарт наборів та встановили у квартирі.

Може бути будь-який додаток в залежності від виробника. Після реєстрації під’єднуємо перший прилад у розетку. І ось магія працює, керуємо розеткою дистанційно з телефону.

Далі заходимо в мобільний додаток. І налаштовуємо програму взаємодії термометра і розетки.

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Через програму в телефоні можна прописати час увімкнення котла. Приміром, щоб квартира прогрівалась до вашого повернення з роботи.

Встановлюємо розумний вимикач, датчики відкриття дверей. Це вам додатково допоможе зекономити електроенергію.

Подібна мережева технологія взаємодії розумних приладів називається Інтернетом речей. На Заході вона дуже поширена. Не лише в приватних оселях, а й в багатоповерхівках, комунальних закладах та на підприємствах.

Лише в тарифі на воду у нас закладено 30% на втрати через крадіжки та протікаючі труби. Утім, вже сьогодні ви можете убезпечити себе і сусідів від затоплення. Для цього потрібен розумний вентиль і датчик протікання.

Розумна ж лампочка допоможе не лише зекономити електроенергію, а й захистити будинок від злодіїв.

Утім є зворотній бік медалі. Розумні прилади можуть також приваблювати злочинців. Але тільки зовсім інших.

Експерт із кібербезпеки Віталій Якушев каже, смарт-девайси інколи вразливі для атак хакерів. Зазвичай через них кіберзлочинці отримують доступ до особистих даних.

Факти ICTV раніше писали про те, як працює система Розумний дім у Європі.