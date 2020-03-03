Перший геймплей відеоігри Valorant від компанії Riot Games опублікували 2 березня. Разом з ним з’явилися і перші подробиці проекту.

Valorant, як вже було відомо раніше, буде шутером з героями, який концентруватиметься на командній грі.

Крім вибору героя, перед початком кожного раунду гравці зможуть купувати йому спорядження і здібності, які використовуватимуть в подальшому. Цим відеогра дуже нагадує Counter-Strike: Global Offensive.

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Кожен матч триватиме до 13 перемог (максимум 25 раундів). У ньому братимуть участь дві команди з п’яти гравців.

Розробники обіцяють, що Valorant добре працюватиме навіть на досить старих ПК, а розміщення серверів в усьому світі дозволить домогтися маленької затримки в матчах, якщо у гравців виникнуть проблеми з інтернетом.

Вихід відеоігри очікується влітку 2020 року. На старті гравцям будуть доступні 12 персонажів і чотири карти для боїв.

Відео: VALORANT

Фото: Valorant