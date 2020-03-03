Всесвітній день письменника: 5 сучасних українських авторів, яких варто почитати

Всесвітній день письменника щороку відзначають 3 березня. З нагоди цього свята Факти ICTV зібрали п’ять сучасних українських письменників, яких варто почитати.

Сергій Жадан

Один із найвідоміших українських письменників. Більше відомий як поет, але його прозові твори теж удостоїлись високих оцінок. Літературні твори Сергія Жадана отримали багато національних та міжнародних нагород.

Його роман Ворошиловград у 2014 році оголосили книгою десятиріччя премії BBC Україна спільно з культурною програмою ЄБРР. У 2018 році на великі екрани вийшла його екранізація під назвою Дике поле.

Що почитати: Месопотамія, Anarchy in the UKR, Життя Марії, Вогнепальні й ножові, Ефіопія.

Юрій Іздрик

Письменник, поет, культуролог Юрій Іздрик – один із творців станіславського феномену. Його часто називають людиною-оркестром, оскільки, крім літератури, він займається ще музикою та живописом.

Свою літературну творчість він вдало поєднує з музикою і перформансами.

Що почитати: Подвійний Леон, ТАКЕ, Флешка-2GB, Воццек, Ліниві і ніжні.

Оксана Забужко

Письменниця та літературний критик. Ключовими у творчості Оксани Забужко є теми національної ідентичності і гендеру. Саме з її діяльністю пов’язують появу сучасної української літератури на міжнародній арені.

Починаючи з 1996 року, коли вийшов її роман Польові дослідження з українського сексу, вона залишається у лавах перших найвизначніших україномовних письменників.

Що почитати: Музей покинутих секретів, Польові дослідження з українського сексу, І знов я влізаю в танк, З мапи книг і людей.

Читайте: NYT включив книгу Забужко до списку найочікуваніших новинок 2020 року

Юрій Андрухович

Один із засновників поетичної групи Бу-Ба-Бу, письменник та видавець, якого називають живим класиком української літератури.

Західні критики називають Юрія Андруховича одним із найяскравіших представників постмодернізму. Його твори перекладені багатьма європейськими мовами, зокрема, роман Перверзія виданий у Німеччині та Польщі.

Що почитати: Лексикон інтимних міст, Московіада, Коханці юстиції, Рекреації.

Ірен Роздобудько

Письменниця, поетеса та сценарист сміливо експериментує зі стилями, жанрами, темами, сюжетами й героями. Її творчість становлять, переважно, романи та оповідання.

Вона входить до топ-10 письменників, чиї твори найбільше видаються в Україні. Тричі перемагала у престижному літературному конкурсі Коронація слова, а її романи часто екранізують.

Що почитати: Ґудзик, Зів’ялі квіти викидають, Книжка заборон і таємниць, Тут і тепер, Я знаю, що ти знаєш, що я знаю.

Якщо вам більше до вподоби ділова література, то Факти ICTV підготували топ-10 бізнес-книг, які стали беззаперечними лідерами у цьому жанрі.