Вихідні у березні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Перший місяць весни буде щедрим на вихідні. У березні українці відпочиватимуть 10 днів.

Крім звичайних субот та неділь місяця, на українців чекає і додатковий вихідний. Оскільки у 2020 році святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня випадає на неділю, то вихідним буде і понеділок – 9 березня.

Працювати доведеться 21 день, а для відпочинку передбачені 1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 березня.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Серед неофіційних свят, які відзначаються в березні, – Всесвітній день письменника (3 березня), Всесвітній день боротьби проти туберкульозу (24 березня), День СБУ (25 березня), День Внутрішніх військ МВС (26 березня), Міжнародний день театру (27 березня).

Переглянути весь календар неофіційних свят на 2020 рік можна у нашому матеріалі.