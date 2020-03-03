Щороку 3 березня відзначають Всесвітній день письменника. Мета цього свята – виступати проти негативних аспектів демократичного друку, утриматись від неправдивих публікацій, навмисних фальсифікацій, умисного викривлення фактів і їх інтерпретації заради політичних, групових та особистих інтересів.

Свято заснували за рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу (International PEN Club), який проходив з 12 до 18 січня 1986 року.

Іменини у цей день відзначають Віктор, Василь, Лев, Кузьма.

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За народним календарем, 3 березня присвячене Ярилу – язичницькому слов’янському богу сонця, весни, родючості, буйної сили і тепла.

Прикмети на 3 березня:

Сухий день – до хорошого урожаю.

Зірки на небі мерехтять – до холоду.

Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.

Якщо людина, яка йде додому, спіткнеться, вдома на неї чекає сварка.

Що не можна робити 3 березня:

1. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань.

2. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людину, то пристріт вернеться до вас бумерангом.

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