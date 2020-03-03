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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 3 березня, місячний день

3 березня Місяць перебуває в знаку Близнюки. Це 10 місячний день.

У цей період рекомендується більше часу приділити самоорганізації і вирішенню складних питань.

Збільшена інтелектуальна активність буде сприятливо позначатися на справах, що вимагають особливої ​​ретельності.

Читайте: Календар магнітних бур у березні 2020

У 10 місячну добу можна займатися угодами і складними фінансовими операціями. Гарний час для переїздів і подорожей.

Що можна робити 3 березня: починати нові справи.

Що категорично не можна робити в 10 місячну добу: займатися фізичними навантаженнями.

Раніше Факти ICTV склали горскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2020.

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