Кігурумі і живий метелик – що дарують на 8 березня українці

Своїм коханим жінкам українські чоловіки збираються дарувати парфумерію і білизну, а от для подруг готують капці та оригінальні футболки.

А в топах подарунків для своїх мам в Україні опинилися шоколадні набори та прилади для укладання волосся.

За даними найбільшого маркетплейса України Prom.ua, пік купівлі подарунків до 8 березня починається приблизно за чотири-п’ять днів до свят. Українці вже починають шукати ідеї для подарунків.

Традиційно покупці вибирають парфумерію і косметику, білизну, прилади для укладання – плойки, фени, праски. Серед квітів – орхідеї і тюльпани.

В середньому, на покупку парфумерії витрачають 420 грн, а на білизну – 572 грн. Серед романтичних подарунків лідирують букети з цукерок і ведмедики з троянд, за які віддають близько 750 грн.

Серед практичних, але водночас, оригінальних товарів вибирають кігурумі, а також піжами і домашні капці незвичайного дизайну, які обходяться українцям в 300-570 грн.

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Раніше на 8 березня дарували кухонні комбайни, міксери, посуд і хлібопічки. Зараз в моді – незвичайні гаджети. Це проектори для смартфона, камери миттєвого друку, проектори зоряного неба і 3D-світильники. Середній чек на ці товари – від 130 грн до 2,2 тис. грн, – розповіла прес-секретар Prom.ua Лілія Овчинникова.

Крім того, в тренді серед подарунків на 8 березня:

сквіши (м’які антистрес-іграшки);

розмальовки;

картини, які можна розмальовувати за номерами.

Такі подарунки підходять не тільки для для коханої, а й для подруги. В середньому вони обійдуться у 200-250 грн.

Після фільму Красуня і чудовисько в моду увійшли троянди в колбі. Їх замовляють як для дівчат, так і для маленьких дочок. Вартість такого подарунка – від 360 грн до 2,3 тис. грн.

Авторські роботи

Фахівці майданчика авторських товарів Crafta.ua підтверджують – стабілізовані рослини, які довго залишаються свіжими, популярний подарунок цього року. Перед 8 березня найпопулярнішими варіантами є композиції з гортензії або троянди з гілочками сухоцвітів та евкаліпта, вартість яких стартує від 350 грн.

Серед популярних подарунків на 8 березня і стабілізований мох в горщиках або оформлений як картина. Ціна залежить від розміру та складності роботи – від 200 до 3,5 тис. грн.

– Українські майстри створюють оригінальні квіткові композиції, які купують як альтернативу традиційному букету тюльпанів. Стабілізовані квіти не потребують догляду і роками виглядають як свіжі. А завдяки кашпо ручної роботи з фанери, кераміки або бетону вписуються в будь-який інтер’єр. Популярними є і скляні флораріуми з маленькими невибагливими живими рослинами і декором. Їх потрібно поливати, але рідко, – розповідає керівник Crafta.ua Ольга Костюк

Масово замовляють мило ручної роботи: для колег і мам – у формі традиційної вісімки з квітами, а для коханих – букети з мильних квітів. В середньому на такі подарунки витрачають 250 грн.

Багато українок отримають у подарунок набори авторських срібних прикрас або шкіряних аксесуарів ручної роботи (гаманці, ключниці, органайзери для документів, брелоки). Вартість таких наборів становить близько 650 грн, а ближче до 8 березня замовлення на них збільшилися на третину.

Способи отримання подарунків

Чоловікам на 8 березня доводиться дивувати прекрасну стать не тільки подарунками, а й способами їх вручення.

За даними сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua, в інтернеті активно шукають кур’єрів, яких зазвичай просять купити і доставити квіти. Перевагу віддають тюльпанам і ліліям. Крім букетів, нерідко просять відвезти прикраси та солодощі. В середньому кур’єрські послуги обходяться в 150-200 грн.

– Зазвичай доставку замовляють за 3-4 дні, а деякі – навіть за тиждень. Часто виконавців просять сфотографувати одержувача з подарунком, щоб побачити його реакцію, – розповідає маркетолог сервісу Kabanchik.ua Ольга Сорока.

Однак і без оригінальних подарунків не обходиться. Так, в 2019 році чоловік вирішив здивувати дівчину, подарувавши їй живого метелика, якого довелося доставити з Дніпра в Кам’янське. Через це послуги кур’єра українцеві обійшлися в 600 грн.

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