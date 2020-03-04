PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 4 березня (КАРТА)

У західних регіонах України синоптики прогнозую дощі. Температура вдень 5°…15°, вночі 5°…7°.

На Півночі та Сході буде хмарна з проясненнями погода. Повітря вдень прогріється до 17°, а вночі до 7°.

Читайте: -14 і заметіль: яким буде березень в Україні

У південних та центральних областях країни очікується сонячна та тепла погода. Температура вдень 12°…19°, ночі 5°…8°.

Погода в Україні на сьогодні, 4 березня 2020

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні протягом тижня.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка