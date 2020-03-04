За двадцять років з’явилася величезна кількість нових виконавців і пісень, які перевернули світ шоу-бізнесу.

Факти ICTV розкажуть, як змінювалися зарубіжні хіти з 2000-го до 2020-го року. Ми обрали найкращі композиції, які лідирували у світових чартах і встановлювали рекорди за кількістю переглядів, завантажень і музичних нагород.

Bon Jovi – It’s my life (2000)

Легендарний хіт Bon Jovi It’s my life у 2000-му посів перші місця в європейських чартах.

Це моє життя, і я беру контроль. Кожен відчуває себе так час від часу, – пояснює успіх пісні Джон Бон Джові.

Mary J. Blige – Family affair (2001)

Family affair шість тижнів лідирувала в головному американському хіт-параді Billboard Hot 100. Пісню в стилі хіп-хоп та R&B написав брат Mary J. Blige для четвертого студійного альбому співачки.

Читайте: Найкращі кліпи на YouTube 2019

Eminem – Lose yourself (2002)

Lose yourself – це одна з кращих хіп-хоп-композицій усіх часів. Eminem написав її як саундтрек до фільму Восьма миля. Культова пісня два з половиною місяці лідирувала в чартах і отримала найпрестижніші премії – Греммі, Оскар і Золотий глобус.

Linkin Park – Numb (2003)

Найвідоміша пісня Linkin Park Numb протягом дванадцяти тижнів лідирувала в американському хіт-параді альтернативної музики. Після трагічної смерті вокаліста групи Честера Беннінгтона фанати влаштували флешмоб і підняли кількість переглядів відеокліпа на YouTube до 1 млрд.

Usher – Yeah! ft. Lil Jon, Ludacris (2004)

Цей трек у стилі кранк і R&B добре знайомий не тільки меломанам, а й шанувальникам комп’ютерної гри Need for speed. Головний саундтрек до гри лідирував у Billboard Hot 100 протягом дванадцяти тижнів і був визнаний кращою піснею року за версією авторитетного журналу Time.

James Blunt – You’re beautiful (2005)

У середині 2000-х ім’я капітана британської армії Джеймса Бланта пролунало на весь світ. Його романтична, зворушлива й сумна пісня You’re beautiful підкорила чарти Великобританії й Австралії і стала справжнім гімном нерозділеного кохання.

Ти прекрасна, це правда… Але пора подивитися правді в очі: нам ніколи не бути разом, – співає Джеймс.

Thirty Seconds To Mars – The kill (2006)

2000-ні – це ера альтернативного року. Одна з культових композицій того часу The kill у виконанні Джареда Лето підірвала хіт-паради Europe Singles Chart, Canadian Singles Chart, Mexico Singles Chart, Portugal Singles Chart і Brazil Hot 100.

Вона про стосунки із самим собою. Вона про зіткнення віч-на-віч зі своїми страхами і правдою про те, хто ви є насправді, – каже Джаред Лето про пісню.

Rihanna – Umbrella ft. JAY-Z (2007)

Сингл Ріанни Umbrella, записаний за участю JAY-Z, зробив співачку з Барбадосу відомою. Композиція очолила світові чарти і була нагороджена Греммі в номінації Краще реп- / пісенне спільне виконання.

Beyonce – Single ladies (2008)

Кращою композицією 2008 року за версією журналу Rolling Stone стала Single ladies у виконанні Beyonce. Музичні критики назвали ритм пісні неперевершеним і пишним, а вокал – бурхливим і віртуозним.

Lady Gaga – Poker face (2009)

Poker face – беззаперечний лідер музичних чартів 2009 року. Lady Gaga присвятила пісню своїм рок-н-рольним дружкам. За словами епатажної співачки, основними ідеями в ній стали секс і азартні ігри.

Eminem – Love The Way You Lie ft. Rihanna (2010)

Коли у 2010 році Eminem запропонував Rihanna записати спільну пісню, співачка ні миті не вагалася.

Спільна робота виявилася дуже успішною: вона лідирувала в найавторитетніших світових чартах протягом багатьох тижнів, зокрема в хіт-парадах США, Нової Зеландії, Канади, Ірландії та Австралії.

Кліп також став успішним і подолав позначку в 1 млрд переглядів на YouTube.

LMFAO ft. Lauren Bennett, GoonRock – Party rock anthem (2011)

Хіти з 2000-го до 2020-го року відрізняються різноманіттям музичних стилів. У 2011 році на радіо та музичних телеканалах лунав електро-хаус у виконанні реп-діджеїв LMFAO, Lauren Bennett і GoonRock.

Пісня Party rock anthem встановила багато рекордів: за кількістю цифрових завантажень та прослуховувань на YouTube, за часом перебування на першій позиції в хіт-парадах (шість тижнів – у США, одинадцять тижнів – у Новій Зеландії, десять тижнів – в Австралії).

PSY – Gangnam style (2012)

Кліп південнокорейського виконавця PSY на пісню Gangnam style п’ять років був рекордсменом за кількістю переглядів на YouTube. Відео отримало величезну кількість лайків і потрапило до книги рекордів Гіннесса.

Gangnam style у перекладі з корейської означає розкішний спосіб життя. У когось пісня викликає посмішку, а комусь вона здається дуже дивною.

Naughty Boy – La la la ft. Sam Smith (2013)

Naughty Boy у 2013 році випустив пісню La la la, яка піднялася на першу сходинку багатьох європейських хіт-парадів, зокрема британського UK Singles Chart. Це робота – заклик дорослим людям припинити поводитися відповідно до свого віку.

Пісня вплинула на багатьох людей, і це те, що я зрештою хочу зробити своєю музикою, – зізнався одного разу Naughty Boy.

Sia – Chandelier (2014)

Після виходу пісні Chandelier австралійська співачка Sia стала світовою суперзіркою. Сінті-поп-композиція з приголомшливим вокалом отримала платиновий статус в Австралії, США, Великобританії.

Не меншою сенсацією став кліп на пісню. Магічна хореографія у виконанні Медді Зіглер приковує увагу й не відпускає до самого кінця.

Adele – Hello (2015)

Після виходу альбому Adele 21 здавалося, що той успіх повторити вже неможливо. Але у 2015 році співачка випустила сингл Hello, який встановив нові рекорди. Пісня стала номером один практично у всіх країнах світу і принесла Адель три нагороди Греммі.

Пісня … про мої стосунки з усіма, кого я люблю. Йдеться не про те, що ми посварилися. Просто всі ми живемо своїм життям, і я відчула необхідність написати цю пісню, щоб усі вони її почули, адже я не підтримую зв’язок із ними, – говорить Адель.

The Chainsmokers – Closer ft. Halsey (2016)

Сингл, записаний американським дуетом діджеїв The Chainsmokers за участю американської співачки Halsey, тричі ставав платиновим із продажами в 3 млн примірників.

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee (2017)

Навряд чи у вашому оточенні знайдеться людина, яка не чула мегапопулярний хіт Despacito. У 2017 році пісня пуерто-ріканського виконавця Luis Fonsi набрала більш ніж 4 млрд переглядів на YouTube і шістнадцять тижнів лідирувала в Billboard Hot 100.

Ed Sheeran – Shape of you (2017)

Греммі, 4,5 млрд переглядів на YouTube, чотирнадцять тижнів на вершині UK Singles Chart, дванадцять тижнів лідерства в Billboard Hot 100, лідер із завантажень на Spotify – усіх цих рекордів могло й не бути.

Спочатку Ed Sheeran відмовився вносити композицію до свого альбому і вважав, що це “не його пісня”. Добре, що колеги відмовили виконавця від цього рішення.

Imagine Dragons – Natural (2018)

Natural з’явилась як спортивний гімн студентської футбольної ліги й одразу підкорила фанатів альтернативного року. Багато хто вважає пісню найкращою в кар’єрі Imagine Dragons.

Natural – це пісня про пошук себе, про бажання і здатність протистояти будь-яким негараздам на вашому шляху, – зазначив вокаліст гурту Ден Рейнольдс.

Billie Eilish – Bad guy (2019)

Billie Eilish написала пісню Bad guy разом зі своїм братом. Вони сиділи удвох у кімнаті співачки й намагалися створити цікавий матеріал. І вийшла вельми іронічна пісня, яка висміює людей, що хочуть здаватися бунтівниками.

The Weeknd – Blinding lights (2020)

The Weeknd любить експериментувати у творчості. Нещодавно музикант презентував композицію Blinding lights у стилі сінтвейв. У 2020 році вона посідає перше місце у світовому топ-200 Shazam.

Раніше Факти ICTV розповідали про топ хітів 2020 на YouTube Music, iTunes і Shazam.