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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 4 березня

4 березня вшановують пам’ять святих Архипа та Федота. У наших предків існував звичай подавати милостиню жебракам, кликати до себе в гості, годувати з власного столу.

Крім того, віряни сьогодні відзначають День Преподобного Льва. Колись на це свято спеціально пекли печиво кокурки –  колобки на маслі.

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Іменинники – Архип, Богдан, Євген, Макар, Максим, Федот.

Також 4 березня святкують Міжнародний день скрапбукінгу (Скрапбукінг – вид рукодільного мистецтва, що полягає у виготовленні та оформленні сімейних або особистих фотоальбомів).

Прикмети на 4 березня:

  • Якщо граки тагалки на дорозі зграями сидять – чекай негоди.
  • Чим більше добрих вчинків здійснили в цей день, тим більше щастя чекай цього року.
  • Ворони почали купатися ранньою весною – чекай тепла.
  • Рання весна – не чекай добра.

Що не можна робити 4 березня:

  • Не можна бути брудним.
  • Не можна нецензурно лаятися та думати про погане.
  • Не відмовляйте тим, хто просить допомоги, якщо у вас є можливість.
  • Старим у цей день нічого не можна купувати і готувати речі для свого похорону.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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