4 березня вшановують пам’ять святих Архипа та Федота. У наших предків існував звичай подавати милостиню жебракам, кликати до себе в гості, годувати з власного столу.
Крім того, віряни сьогодні відзначають День Преподобного Льва. Колись на це свято спеціально пекли печиво кокурки – колобки на маслі.
Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік
Іменинники – Архип, Богдан, Євген, Макар, Максим, Федот.
Також 4 березня святкують Міжнародний день скрапбукінгу (Скрапбукінг – вид рукодільного мистецтва, що полягає у виготовленні та оформленні сімейних або особистих фотоальбомів).
Прикмети на 4 березня:
- Якщо граки тагалки на дорозі зграями сидять – чекай негоди.
- Чим більше добрих вчинків здійснили в цей день, тим більше щастя чекай цього року.
- Ворони почали купатися ранньою весною – чекай тепла.
- Рання весна – не чекай добра.
Що не можна робити 4 березня:
- Не можна бути брудним.
- Не можна нецензурно лаятися та думати про погане.
- Не відмовляйте тим, хто просить допомоги, якщо у вас є можливість.
- Старим у цей день нічого не можна купувати і готувати речі для свого похорону.
Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.