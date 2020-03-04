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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 4 березня, місячний день

4 березня Місяць перебуває в знаку Рак. Це 11 місячний день.

В цей період рекомендується займатися монотонними справами, що не вимагають особливої ​​концентрації. В 11 місячний день важливо обережніше ставитися до кредитування та позичанню грошей.

Підвищена емоційна чутливість може негативно вплинути на відносини з колегами.

Читайте: Календар магнітних бур в березні 2020

4 березня астрологи рекомендують уникати неприємних ситуацій.

Що можна робити 4 березня: вирішувати серйозні питання.

Що категорично не можна робити в 11 місячну добу: зловживати алкоголем.

До речі, Факти ICTV склали гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2020.

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