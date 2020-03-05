Apple попередила сервісні центри про дефіцит iPhone для заміни – Bloomberg

Компанія Apple попередила сервісні центри про брак iPhone для заміни несправних пристроїв. За інформацією агентства Bloomberg, нестача пояснюється порушенням поставок через поширення коронавірусу.

Співробітники Apple зазначають, що дефіцит спостерігатиметься від двох до чотирьох тижнів. Технічних працівників попередили, що вони можуть запропонувати клієнту отримати смартфон на заміну поштою або видавати у тимчасове користування інший наявний пристрій.

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В окремих сервісних центрах Apple також не вистачає запчастин. Представник компанії поки не коментує ситуацію.

Раніше Факти ICTV писали, що виробництво Apple опинилося під загрозою зриву через вірус в Китаї.

Більша частина iPhone збираються на двох фабриках тайваньських збирачів Foxconn (дочірня компанія Hon Hai) і Pegatron, які знаходяться в 500 км від Уханю.