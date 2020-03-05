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Факти / Lifestyle

День ангела Ярослава – привітання в картинках

День ангела Ярослава чоловіки святкують 5 березня. Ім’я Ярослав має слов’янське коріння і означає “славний”, “ярий”, “ярий славою”.

Відомого власника цього імені – князя Ярослава Мудрого – православна церква зарахувала до лику святих.

Також існує думка, що історія імені пов’язана з язичницьким персонажем Ярилом, який є символом родючості.

Читайте: Подарунки вчителю на 8 березня 2020 – найкращі ідеї

Факти ICTV публікує святкові картинки для привітань з Днем ангела Ярослава.

День ангела Ярослава: привітання в картинках

День ангела Ярослава: привітання в картинках

День ангела Ярослава: привітання в картинках

День ангела Ярослава: привітання в картинках

День ангела Ярослава: привітання в картинках

До слова, Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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