Погода у святкові вихідні 7, 8 та 9 березня буде мінливою. У суботу та неділю дощі на заході та півночі, вони припиняться у понеділок.
У суботу, 7 березня, дощі очікуються на заході та півночі України.
У південних та східних областях температура повітря сягатиме +15.
У центрі та на півночі – до +13, у західних регіонах – максимум +9.
У Києві дощ, вночі 4-6, а вдень 11-13 вище нуля.
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На неділю, 8 березня, захід та північ країни все ще перебуватиме в зоні опадів у вигляді дощу, вночі подекуди з мокрим снігом.
На сході прогнозують +18, на півдні – до +16, в центрі – від +13 до +15.
У північних областях +12, найхолодніше буде у західних регіонах – від +5 до +9.
У столиці дощ, вночі 5-7, вдень 10-12 градусів тепла.
У понеділок, 9 березня, на всій території України встановиться суха та сонячна погода.
Найтепліше буде на сході – до +18, у південних областях +16, на градус нижче у центрі.
На півночі – від +11 до +13, на заході в середньому +7.
У Києві без опадів, вночі 5-7 градусів тепла, вдень до +12.
До слова, метеорологи прогнозують, що літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може сягати +40, що пов’язано зі змінами клімату.