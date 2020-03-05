Коли Вербна неділя 2020 – дата

Вербна неділя 2020 припадає на 12 квітня.

Це свято щороку має іншу дату, але завжди відзначається за тиждень до Великодня.

Ще одна назва Вербної неділі – Вхід Господній до Єрусалиму. Вона пов’язана з останнім великим чудом, яке зробив Ісус Христос перед розп’яттям.

За день до цього, як розповідає Євангеліє від Іоанна, Ісус воскресив померлого Лазаря із Віфанії.

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Чудо настільки вразило людей, що в знак пошани вони стелили під ноги Ісуса листя пальмового дерева. Пальмові гілки символізували перемогу над смертю.

Оскільки в Україні пальми не ростуть, їх замінили на гілочки верби. Це дерево є символом зародження нового життя, оскільки з початком весни першою розпускає свої бруньки.

Так як Вербна неділя – це один з днів Великого посту, потрібно не забувати про обмеження у їжі.

Цього дня церковнослужителі радять задуматись над питаннями віри та істини.

До слова, Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.