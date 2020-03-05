Куди поїхати на 8 березня: 3 напрямки

8 березня відзначають Міжнародний жіночий день, який у 2020 році випадає на неділю.

Тобто українці відпочиватимуть одразу три дні – з 7 до 9 березня.

Це чудовий привід, аби вирушити у подорож зі своєю другою половинкою.

Факти ICTV зібрали для вас три напрямки в Україні, куди поїхати на 8 березня.

Клевань

Селище Клевань у Рівненській області знане своїм символічним місцем – Тунелем закоханих.

Неподалік розташовані затишні готелі, у яких можна чудово провести вихідні.

Ціни за проживання починаються від 600 грн за дві ночі на двох.

Є готелі з невеликими, але комфортними номерами.

Дістатися до Клеваня можна з Рівного: потягом – від 80 грн або автобусом – від 30 грн (за одного).

Кам’янець-Подільський

Місто Кам’янець-Подільський асоціюється з романтикою завдяки старовинним спорудам та замку.

Це прекрасний варіант для довгих піших прогулянок.

Ціни на готелі стартують від 1 000 грн, однак до 8 березня вже складніше знайти хороші варіанти, тому потрібно розраховувати на 1 500-2 000 грн за двох на дві ночі.

Доїхати до Кам’янця можна потягом. Так, один квиток з Києва коштуватиме мінімум 185 грн.

Чернівці

Чернівці – столиця Буковинського краю, маленький Париж. Це центр найменшої області Україна на кордоні з Румунією.

Це місто затишних кав’ярень та смачної кави. Тут можна чудово поєднати і прогулянку, і гастротуризм.

Проживання на двох у готелі обійдеться вам від 800 грн (за дві ночі).

Квитки на потяг з Києва коштуватимуть від 300 грн, зі Львова – від 120 грн.

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на 8 березня в Києві та що пропонують заклади столиці.