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Погода в Україні на 5 березня (КАРТА)

У західних регіонах України синоптики прогнозують дощі. Температура 5°… 11°С, вночі 2°… 6°C.

На решті території України буде хмарна з проясненнями погода. Повітря вдень прогріється до 18°С, а вночі до 7°с.

Читайте: -14 і заметіль: яким буде березень в Україні

У Києві очікується невеликий дощ. Температура 13°… 15°С, вночі 6°… 8° С.

Погода в Украине на сегодня, 5 марта 2020

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні протягом тижня.

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