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Факти / Lifestyle

Поминальні дні 2020: повний календар

Поминальні дні – особливий період в православному церковному календарі. Поминальні дні 2020 прив’язані до головного християнського свята – Великодня.

У березні буде три поминальних дні – 14, 21 і 28 числа.

Під час Радониці, яка в 2020 році припадає на 28 квітня, живі діляться з мертвими звісткою про перемогу Ісуса Христа над смертю.

На Семик 4 червня люди зранку відвідують покійних родичів на кладовищі.

6 червня – Троїцька субота, яка також називається Вселенською.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Поминальна субота 2020 – це день, коли необхідно поминати покійних.

У листопаді Дмитрівська поминальна субота випала на 7 число.

Неперехідні поминальні дні:

  • 9 травня – Поминання покійних воїнів;
  • 22 червня – Офіційний день пам’яті і скорботи;
  • 11 вересня – День пам’яті православних воїнів.

У Батьківську суботу забороняється зловживати алкоголем, вести розгульний спосіб життя, відмовляти в допомозі нужденним і залишати на могилі свої речі.

Важливо після походу на цвинтар помити взуття, випрати одяг і вимити під проточною водою руки.

Також дивіться повний календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.

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