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Вихідні на 8 березня: скільки днів відпочиватимуть українці

Міністерство соціальної політики визначило перелік офіційних державних вихідних днів 2020 року. Тому відповідно до розпорядження Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік №1133/0/206-19 8 березня все ще вважається святом.

Вихідний на 8 березня 2020 року: як будуть відпочивати українці

У березні будуть додаткові вихідні через перенесення свята, яке припадає на неділю. Українці матимуть змогу святкувати Міжнародний жіночий день цілих три дні поспіль – із суботи, 7 березня, до понеділка, 9-го числа.

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Так стається через те, що офіційний святковий день 8 березня 2020 року припадає на неділю і вихідний автоматично переноситься на наступний день – 9 березня.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила ще один додатковий поїзд з Києва до Львова на 8 березня, а також додала кілька рейсів.

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