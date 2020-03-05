Вихідні на травневі свята 2020 в Україні: скільки днів

На травневі свята українців очікують два додаткових вихідних. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, в Україні 1 і 9 травня – офіційні державні вихідні.

1 травня – Міжнародний день солідарності трудящих, який вдало випадає на п’ятницю. Тому відпочивати українці будуть з 1 до 3 травня.

9 травня – День перемоги, який випадає на суботу, тому понеділок, 11 травня, також буде вихідним днем.

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Крім того, передсвятковий день 8 травня буде скороченим на 1 годину.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні в 2020 році будуть відзначатися безліч державних свят, а деякі з них будуть навіть вихідними. Які саме дні будуть вихідними – дивіться в календарі державних свят на 2020 рік.