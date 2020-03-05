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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 5 березня

5 березня в Україні та в усьому православному світі відзначають день єпископа Льва Катанського.

Іменини – Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній, Віссаріон, Ісидор, Розалія, Віктор.

Прикмети на 5 березня:

  • Якщо викинути все старе взуття, в оселі буде добробут.
  • Сніг пройшов на 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
  • Сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлигу.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Що не можна робити 5 березня:

  • Нічого нового 5 березня починати не варто – це віщує невдачу.
  • Також не можна надавати жодних обіцянок, бо найімовірніше, ви їх не виконаєте.
  • Сьогодні не варто погано думати про рідних та близьких, аби не накликати негаразди.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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