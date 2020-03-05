5 березня в Україні та в усьому православному світі відзначають день єпископа Льва Катанського.
Іменини – Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній, Віссаріон, Ісидор, Розалія, Віктор.
Прикмети на 5 березня:
- Якщо викинути все старе взуття, в оселі буде добробут.
- Сніг пройшов на 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
- Сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлигу.
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Що не можна робити 5 березня:
- Нічого нового 5 березня починати не варто – це віщує невдачу.
- Також не можна надавати жодних обіцянок, бо найімовірніше, ви їх не виконаєте.
- Сьогодні не варто погано думати про рідних та близьких, аби не накликати негаразди.
Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.