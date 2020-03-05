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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 5 березня, місячний день

5 березня Місяць перебуває в знаку Рак. Це 12 місячний день.

У цей період буде підвищена емоційність і вразливість. Вкрай важливо в цей день займатися домашніми справами і створювати затишок.

5 березня рекомендується доводити почату справу до логічного результату.

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Також важливо аналізувати причини дискомфорту і усувати їх.

У 12 місячний день астрологи рекомендують проаналізувати плани на майбутнє.

Що можна робити 5 березня: розширювати сфери діяльності.

Що категорично не можна робити в 12 місячний день: займатися серйозними справами.

Раніше Факти ICTV склали гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2020.

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