8 березня – одне з найсвітліших і яскравих свят для кожної жінки. Кожна дитина хоче привітати єдину та незамінну людину в своєму житті – маму.

В Україні 8 березня 2020 випало на неділю.

У дитинстві кожна дитина вітала маму по-особливому: робила аплікації, листівки своїми руками і навіть малювала її портрет.

Факти ICTV підготували найкрасивіші та короткі вірші для мами на 8 березня.

Мамочко моя, рідна…

Ти моя опора в житті,

Мій приклад, моя нагорода,

Бути завжди з тобою поруч,

Більше нічого не треба!…

Зі святом 8 березня!

***

В цей день чудовий і весняний,

Мамі квітку подарую,

І скажу, що ти прекрасна,

Щиро я тебе люблю.

Я для мами все пороблю,

Лише, мамо, ти скажи,

Адже в тебе нині свято

Ти всміхайся, не тужи!

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***

Весняний день запах квітами,

8 березня – свято дам.

І я поспішаю тебе привітати,

Ти як весна прекрасна, мам!

Тобі бажаю море щастя,

Твій жіночий шарм на висоті,

Бажаю вічно залишатися

У такій чарівній красі.

***

Мила матінко моя!

Так тебе кохаю я!

І тебе в жіноче свято

Поспішаю привітати:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь як квітка весняна –

В мене ти лише одна!

***

Мамо!

Зі святом весняним

Я сердечно вітаю!

Довгих років, любові, веселощів

Від душі бажаю тобі!

Нехай розтануть всі напасті

І розвіються негаразди.

Я бажаю тільки щастя –

Нехай тебе не старять роки.

Щоб не залишали сили,

Щоб справи велися успішно,

Будь завжди такою гарною,

Усміхненою, ніжною!

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на 8 березня для всіх знаків зодіаку.