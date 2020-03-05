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Факти / Lifestyle

Зворушливі врші для мами на 8 березня

8 березня – одне з найсвітліших і яскравих свят для кожної жінки. Кожна дитина хоче привітати єдину та незамінну людину в своєму житті – маму.

В Україні 8 березня 2020 випало на неділю.

У дитинстві кожна дитина вітала маму по-особливому: робила аплікації, листівки своїми руками і навіть малювала її портрет.

Факти ICTV підготували найкрасивіші та короткі вірші для мами на 8 березня.

Мамочко моя, рідна…
Ти моя опора в житті,
Мій приклад, моя нагорода,
Бути завжди з тобою поруч,
Більше нічого не треба!…
Зі святом 8 березня!

***

В цей день чудовий і весняний,
Мамі квітку подарую,
І скажу, що ти прекрасна,
Щиро я тебе люблю.
Я для мами все пороблю,
Лише, мамо, ти скажи,
Адже в тебе нині свято
Ти всміхайся, не тужи!

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***

Весняний день запах квітами,
8 березня – свято дам.
І я поспішаю тебе привітати,
Ти як весна прекрасна, мам!
Тобі бажаю море щастя,
Твій жіночий шарм на висоті,
Бажаю вічно залишатися
У такій чарівній красі.

***

Мила матінко моя!
Так тебе кохаю я!
І тебе в жіноче свято
Поспішаю привітати:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь як квітка весняна –
В мене ти лише одна!

***

Мамо!
Зі святом весняним
Я сердечно вітаю!
Довгих років, любові, веселощів
Від душі бажаю тобі!
Нехай розтануть всі напасті
І розвіються негаразди.
Я бажаю тільки щастя –
Нехай тебе не старять роки.
Щоб не залишали сили,
Щоб справи велися успішно,
Будь завжди такою гарною,
Усміхненою, ніжною!

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на 8 березня для всіх знаків зодіаку.

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