Декілька разів на рік за церковним календарем відзначаються іменини Ірини. З давніх-давен вважалося, що дитина з цим ім’ям буде уважною і акуратною.

У 2020 році на день Ірини випадають 8 днів: 29 квітня, 18 травня, 26 травня, 10 серпня, 17 серпня, 22 серпня, 26 серпня і 1 жовтня.

Факти ICTV підготували кращі привітання у віршах і картинках з Днем ангела Ірини.

Найкращі вітання з днем ангела Іри,

Здоров’ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

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Ірусику, бажаю тобі, щоб життя твоє було світлим, як ясний сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, мов зірки у нічному небі, для тебе завжди горять вогники у вікнах твоїх друзів і рідних.

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Іра. Бажаю тобі міцного здоров’я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

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