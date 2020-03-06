День ангела Ольги: привітання в картинках

Жінки з іменем Ольга святкують День ангела 6 березня.
Також Ольги святкують іменини 10 лютого, 14 березня, 17 липня, 24 липня та 23 листопада.
Княгиню Ольгу – найвідомішу власницю цього імені – православна церква зарахувала до ліку святих.
Ім’я Ольга означає “свята” і має скандинавське походження, від імені Хельга.
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Факти ICTV публікує вітальні картинки з Днем ангела Ольги.
Нещодавно Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.
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