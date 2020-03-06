PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День ангела Ольги – привітання в картинках

Жінки з іменем Ольга святкують День ангела 6 березня.

Також Ольги святкують іменини 10 лютого, 14 березня, 17 липня, 24 липня та 23 листопада.

Княгиню Ольгу – найвідомішу власницю цього імені – православна церква зарахувала до ліку святих.

Ім’я Ольга означає “свята” і має скандинавське походження, від імені Хельга.

Читайте: Страви на Великий піст 2020: п’ять кращих рецептів

Факти ICTV публікує вітальні картинки з Днем ангела Ольги.

День ангела Ольги: привітання в картинках

День ангела Ольги: привітання в картинках

День ангела Ольги: привітання в картинках

День ангела Ольги: привітання в картинках

 

Нещодавно Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка