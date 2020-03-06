Детальний гороскоп на тиждень з 9 до 15 березня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

9 березня повний місяць у Діві о 19.48 за київським часом. 10 березня Меркурій вийде з фази ретроградності, що значно покращить настрій та інтелектуальну діяльність.

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Люди прагнуть до контактів, хочеться провести час в хорошій компанії, зустрітися зі знайомими, зайнятися творчістю. Якщо питання з документами з яких-небудь причин не вирішувалися, то тепер події почнуть розвиватися швидше. Сприятливі поїздки, подорожі, легше домовитися з партнерами.

Гороскоп для Овнів

Можливо, ви станете гостріше сприймати вторгнення на вашу територію або ставити під сумнів ваші методи. Яке б рішення ви не ухвалили – йти своїм шляхом або скористатися порадами навколишніх – ваше прагнення до особистих досягнень у цей період буде особливо сильним. Напруженість може виникнути під час спілкування з чоловіками. Для досягнення успіху необхідно відмовитися від агресивних методів та поспішних дій заради досягнення чогось більшого.

Гороскоп для Тельців

Головну роль у цей час грають матеріальні цінності, здатні забезпечити комфорт і затишок. Для бізнесу та фінансових справ це сприятливий час. У партнерських стосунках також панує стабільність, старі контакти зміцнюються, а нові – заводяться обачно. Дуже сприятливий час для кохання та залицянь, а також для цінних подарунків – це гідно оцінять. У ці дні зростає почуття власності, тому краще не давати приводу для ревнощів і не перевіряти почуття партнера на міцність.

Гороскоп для Близнюків

У цей період ви відчуєте свободу, а також спонтанність в ухваленні рішень. Це час підвищеного інтересу до навчання, нових знань і до отримання цікавої інформації загалом. Намагайтеся охоче відгукуватися на нові пропозиції, цікавтеся свіжими ідеями, долучайтесь до спільної справи. Бо ваше мислення в цей період стає нестандартним, у вас з’являється новий погляд на речі, сміливі та оригінальні ідеї. А це дає можливість знайти неординарні шляхи для вирішення своїх проблем.

Гороскоп для Раків

У цей період існує ризик виникнення конфліктів. Навіть якщо невдача не стане остаточним результатом, наявні обставини не обіцяють успіху. Думки й особливо дії навколишніх навряд чи забезпечать вам підтримку. Життєвих сил та ентузіазму або немає, або вони швидко вичерпуються. Стосунки з чоловіками можуть стати напруженими – можливо, в результаті занадто гострої конкуренції. У цей період краще триматися в тіні та будувати плани на сприятливіший період.

Гороскоп для Левів

Незібраність і нервозність може призвести до провалу ділових переговорів. Через ухвалення помилкових рішень можливі суперечки в особистому житті та на роботі. Ви потребуєте захоплення та вимагаєте до себе максимум уваги, в гонитві за надмірними задоволеннями можете забути про свої обов’язки. Обіцянки щодо виконання планів краще відкласти. Особисті стосунки та зустрічі можуть принести засмучення та розчарування, а в родині можливі скандали.

Гороскоп для Дів

Фізична та ментальна діяльність спрямована на матеріальну сферу. На зміну мрійливості приходить зосередженість, бажання навести лад, отримати нову інформацію та знайти їй місце. Здатність до узагальнення слабшає, існує небезпека заплутатися в деталях. Дратує найменша недбалість або неточність. Укладається більше ніж зазвичай торгових угод, але вони переповнені застережень та умов. Поліпшуються стосунки з рідними, близькими та друзями.

Гороскоп для Терезів

У цей період панує гарний настрій, хочеться спілкування та розваг. Загострюється чутливість до краси, більш виражений інтерес до протилежної статі. З’являються нові контакти, але вони ненадійні. Рішучість слабшає, ухвалені рішення легко змінюються. Справи вирішуються швидше, підвищується взаєморозуміння, що сприяє ефективному партнерству. Вдало завершуються ті справи, які довго тягнулися та з незрозумілих причин ніяк не вирішувалися.

Гороскоп для Скорпіонів

Сприятливий час для соціальних стосунків, переговорів з владою або з високопоставленими людьми, а також для фінансових операцій та юридичних справ. Вдало складаються любовні та сімейні стосунки, особливо зі старшими родичами, батьками чоловіка. Період сприятливий для інтелектуальних занять з дітьми, допомоги їм в навчанні. Можлива поява нових романтичних зв’язків. Можете розраховувати на допомогу та підтримку впливових людей.

Гороскоп для Стрільців

У цей період покращиться самопочуття. Сприятливі дні для тих, хто займається музикою та мистецтвом. Гарний час для обмірковування своїх бажань і складання плану з їх реалізації. Сприятливий період для виходу на новий рівень, а допоможе в цьому інтуїція. Хороший період для досліджень, змін на виробництві та в бізнесі. У ці дні сприятливо вирішуються питання оподаткування, страхування, спадщини, вкладення спільного капіталу, розподілу прибутку.

Гороскоп для Козерогів

Обставини змушують вас буди активнішими. Посилюється оптимізм, загострюється чутливість до успіху, що дає схильність перебільшувати свої можливості та сили. Вас легко заразити ентузіазмом, однак він недовговічний. Сприятливі поїздки, зокрема за кордон. Важко відчувати будь-які обмеження, особливо дітям. Хороший період для демонстрації своїх талантів, творчої або інтелектуальної роботи, романтичних пригод, весільних торжеств, проведення банкетів, святкових вечорів.

Гороскоп для Водоліїв

Ви прагнете до емоційної свободи та незалежності, з’являються нові несподівані зв’язки. Гарний час для інтелектуальної роботи та духовних практик. Можливе встановлення ділових партнерських стосунків з друзями. Сприятливий період для громадської діяльності, встановлення нових контактів. Можлива несподівана вигода, одноразові виплати, подарунки, відкриття нових фінансових і соціальних можливостей. Період сприятливий для придбання оргтехніки, модернізації виробництва. Слушна нагода для досліджень і наукової діяльності.

Гороскоп для Риб

Період сприятливий для візитів до керівництва, відвідування офіційних інстанцій, привернення уваги до своїх справ впливових людей. Від них можна чекати розуміння, допомоги та підтримки, зокрема матеріальної. Можливі службові романи. Ваше добросердя та оптимізм дозволять оптимально вирішити багато виробничих і партнерських проблем. Вдало складаються ділові стосунки з протилежною статтю. У цей період ви схильні до впливу прекрасного, постарайтеся отримати максимум задоволення, але уникайте переїдання, а також великих витрат.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.