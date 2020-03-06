В Україні в 2020 році будуть відзначатися безліч державних свят, а деякі з них будуть навіть вихідними.

Варто зазначити, що частина них мають точну дату, а частина свят є перехідними і щороку відзначаються в різні дні.

Січень:

1 січня – Новий рік;

7 січня – Різдво Христове;

22 січня – День Соборності України;

24 січня – День зовнішньої розвідки України;

29 січня – День пам’яті Героїв Крут.

Лютий:

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

20 лютого – День соціальної справедливості;

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні;

21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

Березень:

8 березня – Міжнародний жіночий день;

14 березня – День українського добровольця;

14 березня – День землевпорядника;

15 березня – День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;

18 березня – працівника податкової та митної справи України;

24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз;

25 березня – День Служби безпеки України;

26 березня – День Національної гвардії України.

Квітень:

5 квітня – День геолога;

12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України;

17 квітня – День пожежної охорони;

18 квітня – День пам’яток історії та культури;

18 квітня – День довкілля;

19 квітня – Пасха (Великдень);

28 квітня – День охорони праці;

30 квітня – День прикордонника України.

Травень:

1 травня – День праці;

6 травня – День піхоти;

8 травня – День пам’яті та примирення;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);

10 травня – День матері;

15 травня – Міжнародний день сім’ї;

16 травня – День Європи;

16 травня – День науки;

17 травня – День пам’яті жертв політичних репресій;

18 травня – День резервіста України;

18 травня – День боротьби за права кримськотатарського народу;

20 травня – День банківських працівників;

23 травня – День морської піхоти України;

24 травня – День слов’янської писемності і культури;

29 травня – Міжнародний день миротворців;

30 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження;

31 травня – День хіміка.

Червень:

1 червня – День захисту дітей;

6 червня – День журналіста;

7 червня – Трійця;

7 червня – День працівників водного господарства;

7 червня – День працівників місцевої промисловості;

12 червня – День працівника фондового ринку;

14 червня – День працівників легкої промисловості;

21 червня – День батька;

21 червня – День медичного працівника;

22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

23 червня – державної служби;

28 червня – День Конституції України;

28 червня – День молодіжних та дитячих громадських організацій;

28 червня – День молоді.

Липень:

1 липня – День архітектури України;

4 липня – День Національної поліції України;

4 липня – День судового експерта;

5 липня – День Військово-Морських Сил ЗСУ;

5 липня – День працівників морського та річкового флоту;

7 липня – День працівника природно-заповідної справи;

8 липня – День родини;

12 липня – День рибалки;

15 липня – День українських миротворців;

16 липня – День бухгалтера та аудитора;

19 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;

20 липня – День шахів в Україні;

26 липня – День працівників торгівлі;

28 липня – День хрещення Київської Русі – України;

29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Серпень:

2 серпня – День Повітряних Сил ЗСУ;

8 серпня – День військ зв’язку;

9 серпня – День працівників ветеринарної медицини;

9 серпня – День будівельника;

15 серпня – День археолога;

19 серпня – День пасічника;

23 серпня – День шахтаря;

24 серпня – День незалежності України.

Вересень:

2 вересня – День нотаріату;

6 вересня – День підприємця;

12 вересня – День фізкультури і спорту;

12 вересня – День українського кіно;

13 вересня – День танкістів;

13 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості;

17 вересня – День рятівника;

19 вересня – День винахідника і раціоналізатора;

19 вересня – День фармацевтичного працівника;

20 вересня – День працівника лісу;

21 вересня – День миру;

22 вересня – День партизанської слави;

27 вересня – День туризму;

27 вересня – День машинобудівника;

30 вересня – День усиновлення;

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек.

Жовтень:

1 жовтня – День ветерана;

1 жовтня – Міжнародний день громадян похилого віку;

4 жовтня – День працівників освіти;

8 жовтня – День юриста;

10 жовтня – День працівників целюлозно-паперової промисловості;

10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології;

11 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби;

11 жовтня – День художника;

14 жовтня – День захисника України;

14 жовтня – День Українського козацтва;

18 жовтня – День працівників харчової промисловості;

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози;

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.

Листопад:

1 листопада – День працівника соціальної сфери;

3 листопада – День інженерних військ;

3 листопада – День ракетних військ і артилерії;

4 листопада – День залізничника;

9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;

9 листопада – День української писемності та мови;

15 листопада – День працівників сільського господарства;

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку;

17 листопада – День студента;

18 листопада – День сержанта ЗСУ;

19 листопада – День скловиробника;

19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби;

21 листопада – День Десантно-штурмових військ ЗСУ;

21 листопада – День Гідності та Свободи.

Грудень:

1 грудня – День працівників прокуратури;

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;

5 грудня – День працівників статистики;

6 грудня – День Збройних сил України;

7 грудня – День місцевого самоврядування;

12 грудня – День Сухопутних військ України;

13 грудня – День благодійництва;

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

15 грудня – День працівників суду;

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;

19 грудня – День адвокатури;

22 грудня – День енергетика;

22 грудня – День працівників дипломатичної служби;

24 грудня – День працівників архівних установ;

25 грудня – Різдво Христове.

До слова, митрополит ПЦУ Епіфаній вважає, що святкування Різдва в Україні можна перенести на 25 грудня, якщо віряни підтримають відповідне рішення.