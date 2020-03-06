8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. Традиційно, цього дня прийнято вітати усіх жінок.
Історію виникнення свята читайте у нашому матеріалі.
Цей день безпосередньо пов’язаний із боротьбою жінок за свої права і свободу. Історично Міжнародний жіночий день з’явився з необхідності солідарності жінок у боротьбі за емансипацію.
Марш порожніх каструль
8 березня 1857 року в Нью-Йорку пройшла маніфестація протесту, на якій працівниці текстильних фабрик уперше продемонстрували рішучу боротьбу за свої права, скорочення часу робочого дня і збільшення оплати праці.
Саме тоді пройшов відомий і гучний Марш порожніх каструль. В результаті з’явилася перша жіноча профспілка. А дата 8 березня стала знаковою для святкування жіночого дня.
Мітинг соціал-демократичної жіночої організації
Через 50 років після цих подій, у лютому 1908 року в Нью-Йорку за призовом соціал-демократичної жіночої організації було організовано численний мітинг, на якому зібралися близько 15 тис. жінок.
Вони вимагали рівноправності з чоловіками, скорочення робочого дня, підвищення оплати жіночої праці і отримання права голосу на виборах.
Незабаром Соціалістична партія Америки оголосила національний жіночий день, який спочатку відзначали в останню неділю лютого.Читайте: Листівки на 8 березня - найкращі привітання Зворушливі вірші для мами на 8 березня Куди поїхати на 8 березня: три бюджетних напрямки в Україні
Клара Цеткін
У 1910 році в Копенгагені відбулася Друга Міжнародна конференція жінок-соціалісток, на якій виступила німецька комуністка Клара Цеткін.
Вона запропонувала призначити міжнародний жіночий день, коли всі жінки змогли б проводити мітинги і ходи, щоб привернути увагу людей до своїх проблем.
Через кілька років таку ідею 8 березня розділили у багатьох країнах світу: Німеччині, Америці, Данії, Австрії, Швейцарії, Росії, Нідерландах тощо.
Так з’явився Міжнародний день солідарності трудящих жінок у боротьбі за економічне, соціальне і політичне рівноправ’я.
Міжнародний жіночий день за версією ООН
Період з 1976 до 1986 року ООН оголосила Міжнародним десятиріччям жінок.
На честь цієї події ООН виступила з пропозицією щорічно проводити Міжнародний жіночий день 8 березня.
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