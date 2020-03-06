Напевно багато хто вважав, що у витоках 8 Березня лежить якась красива історія. Але… Святкування Міжнародного жіночого дня пов’язано з не дуже приємними і навіть скандальними подіями в історії. Але про це по порядку.

Історія 8 Березня

8 Березня має багату версіями історію. В основному цей день пов’язують з протестами, одним з яких є “марш порожніх каструль”. Нібито у 1857 році текстильниці Нью-Йорка вийшли на вулиці у знак протесту проти неприйнятних умов праці та низьких зарплат.

У 1910 році на форумі жінок у Копенгагені німецька комуністка Клара Цеткін закликала світ заснувати Міжнародний жіночий день 8 березня. Але мета була не у тому, щоб у цей день дарувати дівчатам і жінкам квіти. Головним завданням повинні були стати щорічні протести: саме у цей день жінки виходити на вулиці міста і заявляти про свої права.

Ще одна версія теж пов’язана з протестами і відрізняється вона від першої лише професією протестувальниць. Якщо в першому варіанті протестували текстильниці, то у другому – повії, які вимагали, щоб їм заплатили за надання інтимних послуг морякам.

Третя версія пов’язана з єврейським народом. Легенда говорить, що кохана перського царя Ксеркса, Есфір, врятувала іудейський народ від знищення, скориставшись своїми чарами. Ксеркс хотів винищити всіх євреїв, але Есфір переконала його не тільки не вбивати євреїв, а навпаки – знищити всіх своїх ворогів, включаючи самих персів.

Сталося це у день 13 Арда за єврейським календарем (цей місяць припадає на кінець лютого – початок березня).

Навіщо впровадили 8 Березня?

Багато істориків сходяться на думці, що 8 березня – звичайна політична кампанія соціал-демократів, щоб привернути увагу до проблем жінок.

До речі, для тих, хто ще не вирішив, що подарувати коханим жінкам на 8 Березня топ-7 варіантів подарунків.