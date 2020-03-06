Офіційні привітання з 8 березня стануть в пригоді чоловічій частині трудового колективу, які хочуть зробити приємне у цей весняний день колегам-жінкам.

Привітання у віршах та прозі стануть прекрасним доповненням до квітів і подарунків. Факти ICTV зробили добірку до Міжнародного жіночого дня.

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Усміхніться! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині ваш весняний день

Квітів, сонця і пісень!

Хай теплом зігріє він

Дружби радісні хвилини,

Принесе як дар любов,

Усміхайтесь знов і знов!

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Дорогі жінки, дівчата!

Наші рідні і красиві!

Кращого немає свята,

Аніж те, що прийшло нині!

Це для вас сніги розтали,

Це для вас прийшла весна.

Ви собою полонили

Наші душі і серця.

Тож лишайтесь завжди милі,

Ніжні, щирі, чарівні,

І розумні, і вродливі,

І веселі, і прості!

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Шановні колеги жіночої статі!

Бувайте здорові, бувайте багаті!

Мужчини несуть вам і квіти, й серця –

Не тільки у свято – щодня, без кінця.

Вам щиро бажаєм здоров’я міцного,

Надії на краще й підтримки від Бога.

Хай успіхи вас у житті не минають

І усмішки в ваших очах розквітають!

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Нехай перший пролісок

Подарує вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

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Бажаєм, щоб сонце вам усміхалось,

Щоб мрії збулися ясні,

Щоб доля постійно вам дарувала

Щасливі і радісні дні!

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Нехай у цей березневий день посміхаються всі навколо, нехай всі дивляться на вас із захопленням і, яка не була б за вікном погода, хай у вашому серці буде світло та ясно від уваги й любові друзів, рідних й коханих. Відчуйте у свято 8 березня себе королевою і залишайтесь нею назавжди!

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Дорогі жінки!

Прекрасну половину людства вітаємо з Жіночим днем! Нехай всі аромати квітів для вас пахнуть, дарують вам свою ніжність і красу. Нехай цей весняний день балує вас теплом, а чоловіки – увагою. Нехай життя дарує вам тільки приємні миті, теплі ніжні зустрічі і люблячі серця. Зі святом, колеги!

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Вітаємо з 8 березня!

Бажаємо квітучого весняного настрою, прекрасних слів і вчинків, приємних сюрпризів. Милі жінки – ви прекрасні створіння! Легкості вам, ніжності, уваги, тепла, турботи та добра. Ви – дорогоцінні самоцвіти в нашому житті. Любові вам і всіх благ!

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Дорогі наші жінки!

Від усієї душі вітаю вас з 8 Березня. Жінка – це найпрекрасніше, що є в цьому світі, тому продовжуйте і далі робити його кращим, приносячи добро і любов у цей світ. Побільше посміхайтеся, адже цим ви піднімаєте настрій всім навколо. Будьте завжди щасливі, задоволені, успішні, а головне – кохані!

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Милі та чарівні наші жінки!

Вітаємо вас із святом весни – 8 березня. Бажаємо вам від щирого серця міцного здоров’я, нев’янучої молодості та багато взаємного кохання! Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця, а ви залишайтеся завжди такими ж неповторними як зараз. Від усієї душі приєднуємося до всіх привітань, що ви вже отримали, та ще раз бажаємо здійснення усіх ваших бажань.

Факти ICTV також підготували найкрасивіші та короткі вірші для мами на 8 березня.