Коли Великий піст 2020
У 2020 році піст перед Великоднем розпочинається 2 березня і закінчується 18 квітня.
Скільки триває піст
Великий піст хоч і починається щороку у різний час, завжди триває 48 днів, тобто сім тижнів без одного дня.
Частини Великого посту:
- Чотиридесятниця (перші 40 днів символізують похід Ісуса Христа в пустелю);
- Лазарева субота (один день – Вербна субота перед Вербною неділею);
- Вхід Господній в Єрусалим (один день – Вербна неділя, за тиждень до Великодня);
- Страсний тиждень, що символізує останні сім днів життя Христа (шість днів – весь тиждень з понеділка до суботи перед Світлим Христовим Воскресінням).
Як правильно постити
Головна мета посту – очищення душі через обмеження в їжі та молитву перед головним святом для християн.
Тому перед початком обов’язково треба звернутися за благословенням до священнослужителя, сповідатися і причаститися, інакше це буде просто дієта.
Церковники радять їсти один раз на день – лише ввечері, на вихідних дозволяється обідати і вечеряти.
У цей період заборонено будь-яке м’ясо та продукти тваринного походження (молоко, молочні продукти та яйця).
Рибу можна лише 7 квітня (Благовіщення) та 12 квітня (Вербна неділя), у Лазареву суботу (11 квітня) – ікру.
У страви не можна додавати спеції – гострі страви у Великий піст заборонені, як і солодощі – тістечка, цукерки та бісквітне печиво.
Алкогольні напої не можна у будні перших шести тижнів посту та усі дні Страсного (сьомого) тижня. На вихідних можна трохи вина.
- понеділок, середа, п’ятниця – сухоїдіння (вода, чорний хліб, фрукти і овочі).
- вівторок, четвер – гаряча їжа без олії.
- субота, неділя – гаряча їжа з олією, вино.
Постити не можна вагітним жінкам та матерям, які годують грудьми, військовослужбовцям, дітям до 12 років, літнім людям, людям після операції та тяжкохворим. Але все індивідуально.
Що можна і не можна робити в піст
Заборони у Великий піст зачіпають не лише раціон харчування:
- уникайте гучних розмов, лихослів’я та конфліктів;
- не можна таїти образи, думати про погане, заздрити та брехати;
- бажано відмовитися від сексу;
- забудьте про шкідливі звички (куріння та вживання спиртних напоїв);
- постарайтеся відмовитися від свят;
- заборонено вінчатися та гуляти весілля.
Це час духовного очищення, тому треба старанно молитися, ходити до церкви і робити добрі справи.
Які продукти можна вживати в піст
- Білки тваринного походження замінюємо рослинними – бобові, горіхи, гриби та баклажани.
- Чорний хліб і злакові хлібці.
- Каші з різних круп (гречана, вівсяна, рисова, кукурудзяна, пшенична, ячнева).
- Сезонні овочі та фрукти.
- Солені та мариновані овочі – огірки, помідори, квашена капуста.
- Компоти, фруктові киселі, варення, джеми.
- Мед і сухофрукти.
Однак навіть дозволені продукти потрібно споживати обмежено та відповідно до церковних правил.
Перший тиждень Великого посту
Відрізняється особливою суворістю. Це час старанної молитви. Віряни намагаються ходити до церкви щодня, щоб у суботу або неділю сповідатися та причаститися.
У перші чотири дні посту ввечері у храмах читається Великий покаянний канон святителя Андрія Критського, який пронизано усвідомленням своєї гріховності.
У п’ятницю на літургії освячується коливо – відварена пшениця з медом – в пам’ять про великомученика Феодора Тирона, який допомагає християнам у дотриманні посту.
Закінчується перший тиждень Великого посту святом Торжество православ’я. У цей день треба дякувати Господу за те, що ми є православними християнами.
Піст у цей період дуже суворий. Раніше ченці в монастирях у перші п’ять днів зовсім нічого не їли. Але сучасній людині такі обмеження можуть лише нашкодити. Тому священики рекомендують повне утримання від їжі лише у понеділок, у вівторок, середу, четвер та п’ятницю – так зване сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб), у суботу можна гарячу їжа з олією, в неділю – з вином.
Які молитви треба читати під час Великого посту
До звичайних молитов у будні додається Великопісна молитва преподобного Єфрема Сиріна, яку читають у церкві на кожному богослужінні.
– Господь Бог, Владика днів моїх. Дyх бездіяльності, смутку, самолюбство не допускай до мене. Дyх розсудливості і покірності, любові і терпіння подаруй же мені, рабу(i) Твоєму (їй) (ім’я). Господи Боже, покарай мене за гріхи мої, але не карай за них ближнього мого. Амінь!
Покаяння за скоєні гріхи – важлива частина духовного очищення. Тому треба щодня протягом посту промовляти молитву про прощення гріхів.
– Звертаюся я, раб (а) Божий (а) (ім’я), до Тебе, Господь, і від усього серця прошу Тебе пробачити гріхи мої. Змилуйся наді мною, Царю Небесний, визволи мене від дyшeвних мyк і самокaтyвання. До Тебе ж я звернуся, Син Божий. Пoмep Ти за гріхи наші і воскрес Ти, щоб жити вічно. Сподіваюся я на допомогу Твою і прошу благословити мене. Назавжди Ти Спаситель мій. Амінь!
Ранкові молитви у Великий піст
Кожен ранок, особливо у піст, необхідно починати з молитви. Створити позитивний настрій і захистити себе від будь-яких неприємностей допоможе коротка молитва.
– Господи Боже, будь же милостивий до мене грішного. Очисти дyшу мою від гріхів, визволи мене від злих помислів. Захисти мене від ворогів і від їх злодіянь. Вірю я в щедрість і доброту Твою, що даруєш Ти нам. Слава Тобі, Боже. Амінь.
Вечірні молитви під час Великого посту
Завершувати день також бажано молитвою.
– Господь Бог, творець всього живого на землі і Царю небесний, прости ж мене за гріхи, вчинені мною за день словом чи ділом. Навіть уві сні я, раб (а) Божий (a), не втрачаю віру в Тебе. Вірю, що позбавиш Ти мене від гріхів та очистиш дyшу мою. Кожен день сподіваюсь я на захист Твій. Почуй молитву мою, відповідай на прохання мої. Амінь.
Перед сном можна звернутися з молитвою до свого Ангела Хранителя.
– Ангеле Хранителю, захисник дyші моєї і тiла мого. Якщо ж я згрішив у цей день, визволи мене від гріхів. Не дай Господу Богу розгніватися на мене. Помолися за мене, раба (у) Божого (y) (ім’я), перед Господом Богом, попроси його про відпущення гріхів моїх і захисти мене від вчинення зла. Амінь.