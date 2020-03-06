На 6 березня в Україні випадає річниця ухвалення Державного Гімну.

Також сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою, в який намагаються розповідати людям більше про це захворювання.

Віряни 6 березня вшановують пам’ять преподобного Афанасія сповідника. У “досконалому віці” він прийняв чернечий постриг, після чого до кінця життя сповідував православ’я.

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Іменини сьогодні святкують Тимофій, Юрій, Остап, Захар, Іван, Хома, Єгор, Євстахій, Георгій.

Прикмети на 6 березня:

якщо сьогодні тепло, то і вся весна буде теплою;

сни в ніч на 6 березня вважаються віщими;

якщо купити собі в цей день нове взуття, то воно довго прослужить.

Що не можна робити 6 березня:

залишати справи незавершеними;

багато пити, адже це може призвести до поганих наслідків.

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