На 6 березня в Україні випадає річниця ухвалення Державного Гімну.
Також сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою, в який намагаються розповідати людям більше про це захворювання.
Віряни 6 березня вшановують пам’ять преподобного Афанасія сповідника. У “досконалому віці” він прийняв чернечий постриг, після чого до кінця життя сповідував православ’я.
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Іменини сьогодні святкують Тимофій, Юрій, Остап, Захар, Іван, Хома, Єгор, Євстахій, Георгій.
Прикмети на 6 березня:
- якщо сьогодні тепло, то і вся весна буде теплою;
- сни в ніч на 6 березня вважаються віщими;
- якщо купити собі в цей день нове взуття, то воно довго прослужить.
Що не можна робити 6 березня:
- залишати справи незавершеними;
- багато пити, адже це може призвести до поганих наслідків.
Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят, які відзначають в Україні у 2020 році.