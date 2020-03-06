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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 6 березня, місячний день

6 березня Місяць перебуває в знаку Рак. Це 13 місячний день.

П’ятниця буде сприятливою для здійснення всіх важливих планів. У цей день добре дарувати подарунки і отримувати щось взамін.

У 13 місячний день енергетика буде сприятливою для кар’єрного зростання.

Читайте: Календар магнітних бур в березні 2020

Однак для домашніх справ необхідно дочекатися менш емоційного періоду.

Також це хороший день для укладення шлюбу.

Що можна робити 6 березня: планувати вихідні.

Що категорично не можна робити в 13 місячну добу: займатися домашніми справами.

Раніше Факти ICTV склали гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2020.

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