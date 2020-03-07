День святого Патрика 2020 у Києві відзначатимуть 17 березня. Для України він є новим святом, але з кожним роком все більше і більше людей починають його відзначати.
Святкування Дня святого Патрика дуже просте і приємне. Для цього не обов’язково бути ірландцем, а просто потрібно надіти зелену кофту і відправитися з друзями пити пиво.
Факти ICTV зібрали заклади Києва, де відсвяткувати День святого Патрика 2020.
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St. Patrick’s day в Docker-G pub
17 березня, 20.00
Вул. Ігорівська, 13/5
17 березня в Docker-G pub пройде святкування Дня святого Патрика під справжню кельтську музику.
Для гостей зіграють три групи: Run folk band, DeRuny, Tricky Tales.
День святого Патрика та Що? Де? Коли?
17 березня, 19.30
Проспект Правди, 31
17 березня відбудеться четвертий щорічний тематичний турнір з що? Де? Коли? на честь Дня святого Патріка.
Якщо немає можливості зібрати команду-ви можете взяти індивідуальний і зіграти в команді інших таких же гравців. Цей квиток називається місце за рандом-столом.
На Гостей чекають 3 тури з 12 питань.
День святого Патрика: Вера Бреннер у Finvarra Pub
17 березня, 19.00
Вул. Дмитрівська, 69
17 березня в нашому пабі виступить чарівна Віра Бреннер з друзями. На Гостей чекає вечір чарівної ірландської та європейської музики зі звучанням справжньої волинки.
Віра Бреннер-вокалістка, виконавиця старовинної європейської музики. Вона співає і грає на декількох видах волинок, а концерти з її участю завжди наповнені драйвом і веселощами. Якщо ви хочете по-справжньому весело провести свято святого Патріка в автентичній ірландській атмосфері-приходьте в Finvarra Pub.
День святого Патрика в O’Connor’s Irish Pub
17 березня, 19.00
Вул. Хорива, 15/8
У всьому світі День святого Патріка святкують яскраво, шумно і неодмінно в зелених тонах. O’connor’s Irish Pub не стане винятком!
17 березня ми запрошуємо вас разом з нами перейнятися духом Ірландії!
На Гостей чекає виступ гурту Ghurt-Yo-Ghurt, а також розіграші призів та сертифікатів.
День святого Патрика в Andrew’s Irish Pub
17 березня, 19.00
Вул. Костянтинівська, 2217
Організатори запрошують гостей зануритися в незабутню атмосферу одного з найбожевільніших свята в світі.
У програмі: ірландська музика, танці, божевільні ігри та пінні подарунки.
На того хто прийде в зеленому вбранні, тоді на барі можна отримати чарку від Патріка.
День святого Патрика в O’Brien’s Irish Pub
17 березня, 18.00
Вул. Михайлівська, 17а
На Гостей чекає два живих виступи. Запальні кавери від групи To See і справжня ірландська музика від групи Йо-гурт.
Також відбудеться щорічний розіграш крутих призів.
До слова, День святого Патрика приурочений до дати смерті святого Патрика, який є небесним покровителем Ірландії. Згідно з легендою, Патрик побудував сотні церков і хрестив тисячі ірландців. Також він позбавив Ірландію від змій, заманивши одну з них в дерев’яний ящик і кинувши в море.