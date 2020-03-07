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Факти / Lifestyle

Маск назвав “тупістю” ситуацію навколо коронавірусу

Глава Tesla і SpaceX Ілон Маск розкритикував гостру реакцію на поширення нового коронавірусу.

– Паніка з приводу поширення коронавируса – це тупість, – написав він у своєму Twitter.

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Штаб-квартира і головний завод Tesla у Каліфорнії не призупиняли роботу і не змінювали звичайний режим роботи, як це зробили інші американські технологічні гіганти Facebook, Amazon, Twitter, Google і Microsoft.

Як відомо, саме у Каліфорнії було зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу в США.

Нагадаємо, Маск станцював на заводі Tesla в Китаї, де 7 січня запустили збірку Model Y.

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