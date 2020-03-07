На 8 березня Міжнародний жіночий день призначили рішенням ООН у 1977 році.

8 березня є символом боротьби жінок за права та антисексизму.

Міжнародний жіночий день був призначений на 8 березня, оскільки саме цього дня робітниці-текстильниці в Нью-Йорку виступили з вимогою поліпшення умов праці і рівної оплати з чоловіками.

Читайте: З прийдешнім 8 березня: найкращі СМС-привітання

У багатьох країнах на Міжнародний жіночий день прийнято дарувати жінкам і дівчаткам подарунки і квіти, а також вітати їх з цим світлим святом.

Факти ICTV пропонують вам п’ять картинок, якими можна привітати прекрасних дам.