У суботу, 7 березня, синоптики прогнозують дощі на заході, а також у Житомирській та Київській областях.

На решті території країни – сухо та тепло.

Денна температура повітря на сході сягатиме +15 +18 градусів.

У південних регіонах – від +11 до +17.

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У центрі +12 +15, на півночі – до +13 градусів.

На заході України буде найпрохолодніше – максимум +11.

У Києві сьогодні можливий невеликий дощ, протягом дня – від +11 до +13.

До слова, метеорологи прогнозують, що літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може сягати +40, що пов’язано зі змінами клімату.