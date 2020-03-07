Привітання з 8 березня – це привід зайвий раз нагадати жінкам, які вас оточують, що їх цінують, поважають та кохають.

У Міжнародний жіночий день всі найтепліші слова і турбота будуть виділені онукам, дочкам, мамам, бабусям і просто коханим жінкам.

Читайте: З прийдешнім 8 березня: найкращі СМС-привітання

Факти ICTV вирішили спростити завдання чоловікам і зібрали найкращі привітання з 8 березня. Адже сильній половині країни часто буває складно підібрати слова, щоб красиво описати свої почуття до жінок, які поруч з ними.

*****

З 8 березня, красуне,

Німфо і богине.

Хай чарівність і харизма

З часом не покинуть.

Хай кохання надихає,

Крила хай дарує.

*****

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

В захопленні п’яніють без вина.

Нехай не гасне полум’я любові,

Нехай в душі завжди цвіте весна.

*****

Поети вам присвячують сонети,

Чоловіки дарують вам букети.

Кохані, любі, чарівні жінки,

Ви наші музи, витоки натхнення.

Про вас всі наші мрії потаємні.

Зі святом вас, найкращі квіточки!

*****

У цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Мої сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

*****

*****

З 8 березня тебе вітаю!

Всі весняні барви я змішаю:

Зелень трав і синій колір неба

І змалюю я кохання до тебе,

Срібло всіх ясних зірок небесних

Лиш для тебе, мила і чудесна,

Сонця золото і різнобарв’я квітів,

Щоб сказати: Ти найкраща в світі!

*****

У цей радісний весняний день вітаємо всіх прекрасних представниць слабкої статі, чиє покликання на Землі – дарувати гармонію та красу, творити саме життя! Бажаємо, щоб ваша краса була подібна до перших квітів весни, щоб щаслива посмішка і піднесений настрій супроводжували вас завжди. Будьте щасливі та кохані сьогодні і завжди!

*****

*****

Бажаю чарівного настрою, ніжних чоловічих обіймів, запаморочливих успіхів у кар’єрі, захоплень до душі, сімейної стабільності, яскравих емоцій і вражень, фінансової незалежності, щасливих усмішок і безліч таких чарівних днів, як весняне жіноче свято – 8 березня!

*****

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на 8 березня та що пропонують заклади Києва.