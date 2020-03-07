Привітання з 8 березня – це привід зайвий раз нагадати жінкам, які вас оточують, що їх цінують, поважають та кохають.
У Міжнародний жіночий день всі найтепліші слова і турбота будуть виділені онукам, дочкам, мамам, бабусям і просто коханим жінкам.
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Факти ICTV вирішили спростити завдання чоловікам і зібрали найкращі привітання з 8 березня. Адже сильній половині країни часто буває складно підібрати слова, щоб красиво описати свої почуття до жінок, які поруч з ними.
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З 8 березня, красуне,
Німфо і богине.
Хай чарівність і харизма
З часом не покинуть.
Хай кохання надихає,
Крила хай дарує.
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Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.
В захопленні п’яніють без вина.
Нехай не гасне полум’я любові,
Нехай в душі завжди цвіте весна.
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Поети вам присвячують сонети,
Чоловіки дарують вам букети.
Кохані, любі, чарівні жінки,
Ви наші музи, витоки натхнення.
Про вас всі наші мрії потаємні.
Зі святом вас, найкращі квіточки!
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У цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Мої сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
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З 8 березня тебе вітаю!
Всі весняні барви я змішаю:
Зелень трав і синій колір неба
І змалюю я кохання до тебе,
Срібло всіх ясних зірок небесних
Лиш для тебе, мила і чудесна,
Сонця золото і різнобарв’я квітів,
Щоб сказати: Ти найкраща в світі!
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У цей радісний весняний день вітаємо всіх прекрасних представниць слабкої статі, чиє покликання на Землі – дарувати гармонію та красу, творити саме життя! Бажаємо, щоб ваша краса була подібна до перших квітів весни, щоб щаслива посмішка і піднесений настрій супроводжували вас завжди. Будьте щасливі та кохані сьогодні і завжди!
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Бажаю чарівного настрою, ніжних чоловічих обіймів, запаморочливих успіхів у кар’єрі, захоплень до душі, сімейної стабільності, яскравих емоцій і вражень, фінансової незалежності, щасливих усмішок і безліч таких чарівних днів, як весняне жіноче свято – 8 березня!
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Раніше Факти ICTV писали, куди піти на 8 березня та що пропонують заклади Києва.